Limon Film imzası ile ATV ekranlarında yayınlanan ATV'nin sevilen dizisi Hakim'in yapımcılığını ise Hayri Aslan üstleniyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel'in bulunduğu ATV'nin yeni dizisi Hakim'in 7. son bölümü yayınlandı.Hakim'in son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte, Hakim 7. son bölüm izleme linki...

HAKİM 7. SON BÖLÜM İZLE

Hakim dizisinin 7. son bölümü yayınlandı. Aşağıdaki linki arama motoruna yapıştırarak dizinin son bölümünü kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/hakim

HAKİM 7.BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir. Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır. Oyuna yeni giren Kadir, pek çok gizli anlaşmayı da beraberinde getirir.

Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Hem de Cevdet'in her şeyini kaybetmesine sebep olacak kadar Dostu Ömer Arif'i bile. Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir. Geçmişten gelen büyük bir bağ bu bölümde ortaya çıkar.