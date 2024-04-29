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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hakim Ziyech için Suudi Arabistan iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Hakim Ziyech için Suudi Arabistan iddiası!

        Galatasaray'da son haftaların formda ismi Hakim Ziyech için flaş bir transfer iddiası geldi. Ziyech'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı Jawad El Yamiq, tecrübeli oyuncuya Suudi Arabistan Ligi'nden teklif geldiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:09
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        Ziyech için Suudi Arabistan iddiası!
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        Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son haftalardaki performansıyla adından söz ettirirken, tecrübeli oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ziyech'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı Jawad El Yamiq, başarılı kanat oyuncusuna Suudi Arabistan'dan teklif geldiğini ifade etti.

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda'da forma giyen El Yamiq, Arriyadiyah'a yaptığı açıklamada Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan'a gitme ihtimalinin hala yüksek olduğunu belirtti.

        Jawad El Yamiq, Haki Ziyech'in Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşmesi halinde şaşırmayacağını dile getirdi.

        Haberde geçtiğimiz yaz Hakim Ziyech'in Al-Nassr'a transferinin son anda gerçekleşmediği vurgulandı.

        Bu sezon Galatasaray ile Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 20 maça çıkan Hakim Ziyech, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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