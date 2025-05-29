Hakkari'de 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 6 tutuklama
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 51 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin üst aramasında ve eşyasında 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Yüksekova ilçesinde ise dün şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki aramada 2 kilo 700 gram eroin, bugün de bir kamyon ve otomobilde 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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