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        Haberler Gündem Güvenlik Hakkari'de 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 6 tutuklama

        Hakkari'de 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 6 tutuklama

        Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 51 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 06:55 Güncelleme: 29.05.2025 - 06:55
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        Hakkari'de 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 6 tutuklama
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        Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin üst aramasında ve eşyasında 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Yüksekova ilçesinde ise dün şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki aramada 2 kilo 700 gram eroin, bugün de bir kamyon ve otomobilde 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hakkari
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        #Yüksekova
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