Hakkari'deki heyelanda 3 katlı evin birinci katı zarar gördü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 katlı bir evin birinci katı zarar gördü
Giriş: 24.03.2026 - 16:02
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sağanak sonrası gece saatlerinde heyelan oluştu.
Dağdan kopan toprak yığının isabet ettiği 3 katlı evin alt katı zarar gördü.
Bölgede inceleme yapan belediye ekipleri, evin etrafını saran toprak yığınını temizlemek için çalışma başlattı.
Ev sakinlerinden Derya Uysal, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini söyledi.
Evde hasar oluştuğunu belirten Uysal, "Olay gece yaşandı. Panikle kendimizi dışarı attık. O korkuyla ne uyuyabiliyoruz ne de evimize girebiliyoruz. Yetkililerden yardım talep ediyoruz" dedi.
