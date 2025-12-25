App\Http\Helpers\InvalidationHelper\saveToCassandra => 829:SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away (Connection: webnews_master, SQL: select * from `tbl_yayin` where `yayin_id` = 100 and `hitgrp_yayin_id` = 100 limit 1) App\Http\Helpers\InvalidationHelper\saveToCassandra => 829:SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away (Connection: webnews_master, SQL: select * from `tbl_yayin` where `yayin_id` = 100 and `hitgrp_yayin_id` = 100 limit 1) Hakkari'de iki ayrı görüntü | Son dakika haberleri
        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de iki ayrı görüntü | Son dakika haberleri

        Hakkari'de iki ayrı görüntü

        Hakkari'de ilginç görüntüler kaydedildi. Kentin bir ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, diğerinde de bahar havası olması dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:50
        Hakkari'de iki ayrı görüntü
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyünde bahar havası yaşanıyor.

        DHA'nın haberine göre Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Yüksekova ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceleri, kar kalınlığı ise yer yer 5 santimetreyi buluyor.

        Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyündeyse geçen yılların aksine bahar havası yaşanıyor. Yüksekova'da yaşayan bir grup arkadaş da bahar havasının yaşandığı Konur köyüne gelerek bir gün geçirdi. Hava sıcaklığının gündüz 14 dereceye çıktığı köyün Sosi Vadisi'ne kamp kuran arkadaşlar, piknik yapıp, futbol oynadı. Grup gece de kamp ateşi yakarak çadırda kaldı.

        "'GECEYİ BURADA KAMP KURARAK GEÇİRDİK"

        Burhan Yalçın, "Konur köyündeki hava sıcaklığı 14 dereceyi gösteriyor. Geceyi burada kamp kurarak geçirdik. Yüksekova merkez ve kırsal köylerinde dondurucu soğuk etkili olurken, burada sıcak bir hava var. Bizler de bunu fırsat bilip, piknik yapıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

        "SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ"

        Nurullah Gezer ise "Sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. Aralık ayının son günleri olmasına rağmen kamp kurup, geceyi çadırda geçiriyoruz. Gençler top oynuyorlar, aileler ise mangal yakıp piknik yapıyor" diye konuştu.

        Çatalca'da kaçak avcıların kurduğu domuz tuzakları bulundu

        Çatalca'da hayvanları beslemek için ormana giden bir grup, içerisinde domuzların olduğu çok sayıda kapan buldu. Domuzları tekrar doğaya bırakan ekipler, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

