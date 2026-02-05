Hakkari'de kardan kapanan iki üs bölgesinin yolu ulaşıma açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan iki üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı
Giriş: 05.02.2026 - 20:12 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:12
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Tuğ Tepe ile Süpürge Tepe üs bölgelerinin yolu kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.
Zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda kar birikintilerini temizleyerek üs bölgelerine ulaşımı sağladı.
Fotoğraf: AA
