        Haberler Gündem Hakkari'de kardan kapanan iki üs bölgesinin yolu ulaşıma açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan iki üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:12 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:12
        Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Tuğ Tepe ile Süpürge Tepe üs bölgelerinin yolu kapandı.

        İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.

        Zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda kar birikintilerini temizleyerek üs bölgelerine ulaşımı sağladı.

        Fotoğraf: AA

        Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanat alanında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, 2026 yılı kültür-sanat dönemi projelerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı.

