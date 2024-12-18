Hakkari'de sınır güvenliği toplantısı

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıda göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı geçişlerin önlenmesi ile sınır bölgelerinde suçla mücadele konularında alınan tedbirler görüşüldü.

Çelik, toplantıdan sonra katılımcılara başarı temennisinde bulunarak teşekkür etti.