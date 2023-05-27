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Hakkari'de yeni bir böğü böceği türü keşfedildi

Hakkari ilinin biyolojik çeşitliliğiyle ilgili yürütülen araştırmalar sonucunda yeni bir böğü böceği türü keşfedildi

Hakkari'de yeni bir böğü böceği türü keşfedildi
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İHA

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Melek Erdek tarafından Hakkari ilinin biyolojik çeşitliliğiyle ilgili yürütülen araştırmalar sonucunda yeni bir böğü böceği türü keşfedildi.

Böğülerin zehirsiz ve zararsız bir araknid takımı olduğuna özellikle dikkat çeken Doç. Dr. Melek Erdek, söz konusu Gylippus cinsine ait türlerin, mikrohabitatlari tercih eden ve bir çoğu yüksek dağ endemiği olan türler olduğunu belirtti. Özellikle buzul dönemlerinde dağların yüksek kesimlerine çekilmiş olduklarını, daha sonraki süreçlerde buralarda yaşamaya uyum sağlayarak, relikt (kalıntı) türlere dönüşüp geniş yayılım göstermediklerini vurgulayan Doç. Dr. Melek Erdek, Hakkari ilinin dağlık, izole alanlara sahip olmasından dolayı çoksayıda farklı ve keşfedilmemiş türe ev sahipliği yaptığını yaptığını söyledi.

SCI-Expanded kategorisindeki Zoology in the Middle East dergisinde 22.05.2023 tarihinde yayınlanan makale ile bilim dünyasına kazandırılan türe, Hakkari ili sınırları içerisinden toplandığı bölge olan Cennet-Cehennem Vadisi, Mergan Yaylası’na ithafen 'gylippus merganus' ismi verildi.

Yeni türe ait tip materyalleri, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAKBİYOM) bünyesindeki Zooloji Müzesi’nde muhafaza edildiği belirtildi.

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