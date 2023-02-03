Kardan yolu kapalı köydeki şeker hastası kadın için seferber oldular

Abdullah KAYA/DERECİK(Hakkari),(DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde rahatsızlanan şeker hastası Şefika Olmaz (53), kardan kapanan yolun 3 saatlik çalışma sonucu açılması ile ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Derecik ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki yolu kardan kapalıGelişen köyünün Karakoç mezrasında rahatsızlanan Şefika Olmaz'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Şeker hastası Olmaz için ekipler, hemen seferber oldu. Mezra yolunun 1 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi Derecik Şantiye Şefliği'ne de haber verildikten sonra yola çıkıldı. 3 saat süren karla mücadele çalışmalarının ardından sağlık ekipleri, hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Derecik Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Olmaz'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti. Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak, sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerinin koordineli çalışmalar ile hastalara ulaşıp, sıkıntılarını giderdiklerini söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Abdullah KAYA
2023-02-03 11:40:18
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