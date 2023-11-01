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        Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

        HAKKARİ kırsalındajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:30
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        Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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        HAKKARİ kırsalındajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında PKK'ya ait 1 keskin nişancı tüfeği, 8 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 roket sevk fişeği, 5 elektrikli fünye, 5 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 2 bin 578 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, ele geçirildi.

        Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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