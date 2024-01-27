Hakkari'de 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kara yoluna çığ düştü (2)

HAKKARİ-ŞIRNAKYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Depin bölgesindeki Sümbül Dağı'ndan düşerek, Çukurca ile Hakkari-Şırnak yolunu ulaşıma kapatan çığ, bölgeye sevk edilen Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla temizlendi. Kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.