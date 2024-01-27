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        Hakkari'de 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kara yoluna çığ düştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:00
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        Hakkari'de 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kara yoluna çığ düştü (2)
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        HAKKARİ-ŞIRNAKYOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Depin bölgesindeki Sümbül Dağı'ndan düşerek, Çukurca ile Hakkari-Şırnak yolunu ulaşıma kapatan çığ, bölgeye sevk edilen Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla temizlendi. Kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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