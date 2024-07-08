DEM Partili Hatimoğulları: Seçilmişlerin yerine atanmışı getiremezsiniz

HAKKARİ Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla başlatılan ‘İradeye Saygı’ yürüyüşü kentte yapılan açıklama ile sona erdi. Hakkari Valiliği önünde açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Seçilmişlerin yerine atanmışı getiremezsiniz. Seçilmişin nasıl seçildiği, görevden nasıl alınacağı, nasıl yargılanacağı, görevden alınırsa şayet yerine kimin nasıl seçileceği Anayasa'da kelime kelime yazılmıştır. Burada bir kez daha diyoruz ki, Anayasa uygulanmalıdır. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler uygulanmalıdır” dedi.

“Hakkari'de Belediye meclisimiz toplandı. Eş Başkan Viyan Tekçe başkanvekili olarak seçti. Şu anda yapılması gereken Viyan Tekçe arkadaşımızın belediye eş başkanımızın resmi atamasının gerçekleşmesidir. Buraya kayyum atandığı andan itibaren de hem Hakkari'de hem Türkiye'de alanlardaydık, meydanlardaydık. Nüfus ve ekonomi olarak Türkiye'nin çeyreği olan İstanbul'da bütün demokrasi güçleriyle hep beraber belediyelerimize sahip çıkma, iradeye sahip çıkma nöbetimiz devam ediyoruz. Yürüyüş boyunca bazı arkadaşlarımızın ayakları su topladı, bazı arkadaşlarımızın çeşitli hastalıkları vardı. Bazı arkadaşlarımızın yaşı ilerdeydi. Ve bu asfaltı eriten sıcakta insanlar yürümekten geri durmadı. Burada taleplerimizi bir kez daha özetliyoruz. Seçilmişlerin yerine atanmışı getiremezsiniz. Seçilmişin nasıl seçildiği, görevden nasıl alınacağı, nasıl yargılanacağı, görevden alınırsa şayet yerine kimin nasıl seçileceği Anayasa'da kelime kelime yazılmıştır. Burada bir kez daha diyoruz ki Anayasa uygulanmalıdır. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler uygulanmalıdır. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Nasırlı, su toplayan ayaklarımızla yürüyüş kolu olarak güneşten yanan tenimizle irademize sahip çıkıyoruz diyoruz ve kayyum derhal geri çekilsin, Viyan Tekçe derhal başkanvekili olarak atansın. Bizler dün olduğu gibi bugün de sadece DEM Parti olarak değil Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle, haktan, adaletten yana bütün kesimlerle irademize saygısızlık yapanlara karşı eylemlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Nöbetlerimiz devam edecek."