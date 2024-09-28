Yüksekova'da 155 yıllık su değirmeni ile buğday öğütüyor

HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde dededen kalma 155 yıllık su değirmeninde buğday öğüten Hüseyin Kartal (60), "Mesleğimi 40 yıldır severek sürdürüyorum. Hasat döneminde günde yaklaşık 20 teneke buğday öğütüyorum" dedi.

Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyündeki su değirmeni, babadan oğula, nesilden nesile 1,5 asırdır çalışıyor. Değirmeni işleten Hüseyin Kartal, değirmenin çevre köylere de hizmet verdiğini belirterek, "Çok fazla değişiklik yapmadan, derme çatma su kanallarıyla değirmeni döndürmeyi sürdürüyoruz. Dedem vefat edince babam devam etmiş. Küçük yaşta babamı kaybettim. Ben de bu mesleği küçük yaşta amcamdan öğrendim" diye konuştu.