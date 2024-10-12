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        13 yaşındaki öğrenciyi, arkadaşının babası darbetti

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:00
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        13 yaşındaki öğrenciyi, arkadaşının babası darbetti
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi S.K. (13), sınıf arkadaşının babası tarafından darbedildi. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, dün İpekyolu Caddesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. 15 Temmuz Ortaokulu öğrencisi S.K., okuldan çıkıp evine giderken, caddede kız sınıf arkadaşının babasıyla karşılaştı. Tarafların kısa süre konuşmasının ardından, S.K.'ye, arkadaşının babası tokat attı. Öğrenci, araya giren çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaşananlar, yakındaki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        S.K.'nin, sınıf arkadaşı ile şakalaşması ve arkadaşının da ağlayarak durumu babasına söylemesi nedeniyle darp olayının gerçekleştiği belirtilirken, yetkililer ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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