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        İnşaatta asansör boşluğuna düşen karı- kocayı ölüm ayırdı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kocasının bekçilik yaptığı 2 katlı inşaata çay götüren ve asansör boşluğuna düşen Hülya (50) yaşamını yitirdi, eşine yardım etmek isterken aynı yere düşen Emirhan Düzen (58) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 23:33 Güncelleme: 19.10.2024 - 23:35
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        İnşaatta asansör boşluğuna düşen karı- kocayı ölüm ayırdı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kocasının bekçilik yaptığı 2 katlı inşaata çay götüren ve asansör boşluğuna düşen Hülya (50) yaşamını yitirdi, eşine yardım etmek isterken aynı yere düşen Emirhan Düzen (58) ise ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Nedim Zeydan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ev inşaatında meydana geldi. Hülya Düzen, iddiaya göre, inşaatta bekçi olarak çalışan eşi Emirhan Düzen'e çay bırakıp evine döneceği sırada asansör boşluğuna düştü. Eşinin çığlık sesini duyan Emirhan Düzen de koşarak eşinin yanına gideceği sırada o da dengesini kaybedip aynı yere düştü. Çift ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karı- koca, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hülya Düzen doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan eşi Emirhan Düzen'in ise tedavisi sürüyor.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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