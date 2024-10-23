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        Yüksekova'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)

        ŞEMDİNLİ'NİNBAZI KÖYLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜHakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde bazı köylerde de etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:45
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        Yüksekova'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)
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        ŞEMDİNLİ'NİNBAZI KÖYLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde bazı köylerde de etkisini gösterdi. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulanan Kayalar köyü ve çevresinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan köyde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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