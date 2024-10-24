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        Hakkari'de üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı; ekipler çalışma başlattı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu üs bölgesine ulaşımın sağlandığı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 23:29 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:30
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        Hakkari'de üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı; ekipler çalışma başlattı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu üs bölgesine ulaşımın sağlandığı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Yüksekova'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bazı yollar kapandı. Ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı ilçenin Aşağı Güveç mevkisindeki Aytepe Üs Bölgesi yolu üzerinde de İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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