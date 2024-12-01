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        Kayalıklardan düşüp öldü

        HAKKARİ'de koyun otlatırken kayalıklardan düşen Erol Günay (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:00
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        Kayalıklardan düşüp öldü
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        HAKKARİ'de koyun otlatırken kayalıklardan düşen Erol Günay (19), hayatını kaybetti. Günay’ın cenazesi, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa sedyeyle taşındı.

        Olay, sabah saatlerinde kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için 2 arkadaşıyla dağlık bölgeye giden Erol Günay, bir anda dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Günay, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir noktaya kadar araçla giden ekipler, daha sonra yayan yürüyerek bölgeye ulaştı. Ekipler Erol Günay'ın cenazesini yaklaşık 2 kilometre boyunca sedyeyle ambulansa taşıdı. Bölgede mahsur kalan ve yara almadan kurtulan 2 arkadaşı ise ekipler tarafından kurtarıldı. Günay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Günay’ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Üzümcü köyünde toprağa verileceği belirtildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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