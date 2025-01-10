Yüksekova'da 3 bin 965 metrelik Yeni Köprü Tüneli, araç trafiğine açıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 965 metrelik Yeni Köprü Tüneli, araç trafiğine açıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 3 viyadük ve sanat yapıları ile tamamı 16,3 kilometre olan 3 bin 965 metrelik Yeni Köprü Tüneli'nde çalışmalar, 2 gün önce tamamlandı. Yüksekova-Hakkari arasındaki seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indiren tünelin her iki tüpü de bugün araç trafiğine açıldı.

'HEYELANLI BÖLGE DE ARTIK TÜNELİN DIŞINDA KALIYOR'

Hakkari Valisi Ali Çelik, trafiğe açılan tünelde incelemelerde bulundu. Vali Çelik, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yüklenici firmanın yoğun gayretleriyle çalışmaların planlanan tarihten önce bitirildiğini söyledi. Çift yönlü olarak trafiğe açılan yaklaşık 4 kilometrelik tünelin, bölgedeki ulaşım sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini belirten Vali Çelik, "Heyelanlı bölge de artık tünelin dışında kalıyor. Daha güvenli ve hızlı bir ulaşım aksı oluşturuldu. İnşallah bu hizmet hemşerilerimiz için hayırlı olur" dedi.

'HIZ LİMİTİ 70 KİLOMETRE'

Vali Çelik, tünelin giriş ve çıkışlarında yapılan düzenlemelere uyulmasının önemine de dikkat çekti. Hız limitleri ve trafik işaretlerine uyulması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Tünellerde hız limiti 70 kilometredir. Bu kurala uyulması, trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Köy bağlantı yollarında da değişiklikler yapıldı. Bu yeni düzenlemelere adaptasyon sağlanıncaya kadar daha dikkatli olunmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Tünelin resmi açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Çelik, emeği geçenlere herkese teşekkür etti.