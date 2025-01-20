Yüksekova'da sokak köpeklerinin öğrencilere saldırısı kamerada

Güngör Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta, kitap almak amacıyla kütüphaneye gitmek için evden çıkan ortaokul öğrencisi Eslem Teker, sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti.

Güngör Mahallesi'nde 15 Ocak günü sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan 5 öğrenci, sokak köpeklerinin saldırına uğradı. Paniğe kapılan öğrenciler, koşarak uzaklaşıp, araç trafiğinin olduğu caddeye çıktı. Yaşananlar çevredeki bir binada oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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