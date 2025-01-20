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        Yüksekova'da sokak köpeklerinin öğrencilere saldırısı kamerada

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin okula giden öğrencilere saldırısı, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:20
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        Yüksekova'da sokak köpeklerinin öğrencilere saldırısı kamerada
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin okula giden öğrencilere saldırısı, cep telefonuyla görüntülendi. İlçede 18 Ocak'ta Eslem Teker (12), köpek saldırısında yaşamını yitirmişti.

        Güngör Mahallesi'nde 15 Ocak günü sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan 5 öğrenci, sokak köpeklerinin saldırına uğradı. Paniğe kapılan öğrenciler, koşarak uzaklaşıp, araç trafiğinin olduğu caddeye çıktı. Yaşananlar çevredeki bir binada oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Güngör Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta, kitap almak amacıyla kütüphaneye gitmek için evden çıkan ortaokul öğrencisi Eslem Teker, sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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