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        Yüksekova'da kar yağışı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve sis etkili oldu; sürücüler zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:06 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:10
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        Yüksekova'da kar yağışı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve sis etkili oldu; sürücüler zor anlar yaşattı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Yüksekova'da kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, mahalle yollarının kapanmaması için ilçede kar temizleme çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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