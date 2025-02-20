Karlı yolda aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, aynı yöne giden otomobile çarptı, sürücüler hafif yaralandı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, aynı yöne giden otomobile çarptı, sürücüler hafif yaralandı.
Kaza, Van- Yüksekova kara yolu İnanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yüksekova ilçe merkezine giden Sümeyye Taşçı yönetimindeki 28 ABM 996 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöne giden Mustafa Bozyiğit yönetimimdeki 34 JU 4417 plakalı otomobile arakadan çarptı. Kazada sürücüler hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.
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