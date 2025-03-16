Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor: 1-1

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, evinde ağırladığı Giresun Sanayispor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig play-off maçında Yüksekova Kadın Futbol Takımı, Giresun Sanayispor takımını konuk etti. Yüksekova Şehir Stadı'nda oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabaka çekişmeli geçti. Ev sahibi takım, maçın 10. dakikasında Madiba Lee'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Her iki takım da oyunda dengeyi sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Giresun Sanayispor'un beraberlik golü ise 85. dakikada Rabia Karagül'ün ayağından geldil. 1-1 berabere biten karşılaşmayı Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.