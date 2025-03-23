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        Yüksekova Kadın Futbol Takımı, final maçında Dudullu Spor'u 1-0 yenerek Süper Lig'e yükseldi

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Lig play-off final maçında Yüksekova Spor, evinde ağırladığı Dudullu Spor'u 1-0'lık skorla yenerek Süper Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:10
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        Yüksekova Kadın Futbol Takımı, final maçında Dudullu Spor'u 1-0 yenerek Süper Lig'e yükseldi
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        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1’inci Lig play-off final maçında Yüksekova Spor, evinde ağırladığı Dudullu Spor'u 1-0'lık skorla yenerek Süper Lig’e yükseldi.

        TFF 1’inci Lig play-off final maçında Yüksekova Kadın Futbol Takımı, evinde Dudullu Spor Kadın Futbol Takımı’nı ağırlandı. Yüksekova Şehir Stadı’nda oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabaka çekişmeli geçti. Ev sahibi takım maçın 43’üncü dakikasında Birsen Bozdağ’ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak Süper Lig’e yükseldi. Maç sonunda Vali Ali Çelik, takımı tebrik edip taraftarlarla kol kola girerek halay çekerken, futbolcular ise sahada sevinç turları attı.

        Karşılaşmayı Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Pinyanişi Aşireti Lideri Ali İhsan Zeydan, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

        Maç sonrası Yüksekova Kadın Futbol Takımı’nı final maçını kazanıp Süper Lig’e yükseldikleri için tebrik eden Hakkari Valisi Ali Çelik, “Şu an Süper Lig’de oynayan Hakkarigücü Kadın Takımı ile birlikte ikinci takımımız da yükselmiş oldu. İstanbul’daki ve diğer yerlerdeki takımlar için bir şans oldu. Yaşarken yapılması gereken en önemli şeylerden biri Hakkari’yi görmek. Bu vesileyle Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ve diğer takımların hepsi Yüksekova’yı, Hakkari’yi görmüş olacaklar. Orada iyi bir mücadeleyle Hakkari’yi, Yüksekova’yı, Yüksekova Spor’u iyi temsil edecekler. Ben başta bizlere destek olan Milli Savunma Bakanımız olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum. Takımın futbolcularını ve teknik heyetini kutluyorum” dedi.

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