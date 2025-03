Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa törenine katıldı (3)

İFTARAKATILDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki programın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari merkeze geçti. Valiliği ziyaret eden Bakan Yumaklı'ya Vali Ali Çelik, Hakkari kilimi ve üzerinde valilik logosu bulunan plaket takdim etti. Yumaklı, valilik ziyaretinin ardından öğretmen evinde düzenlenen 'Hakkari geleneksel iftar' programına katıldı. Programa, Vali Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar ve partililer katıldı. Bakan Yumaklı, memleketin her bir karış toprağına hizmet etmek için geldiklerini belirterek, "Her vatandaşımızın bu memleketin her bir insanın hak ettiği şekliyle bütün hizmetlere kavuşması yolunda çok önemli ve ciddi bir irademiz var. Elbette bunun önünde olan birtakım sebepler vardı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 yıllık liderliğinde gösterdiği gibi, bundan sonra da hem demokrasimizi güçlendireceğiz hem de her alandaki yatırım ve hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Terörün geçtiğimiz süre içerisinde sosyal ve siyasi bütün dayanaklarını yitirdiğini artık hepimiz görüyoruz. Artık herkesin yeter dediği andan itibaren, terörsüz bir Türkiye'nin bütün unsurları artık gerçekleşmiş durumda. Bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasının devamı Hakkari'nin, bölgenin, Türkiye'nin bütün illerinin olması gerektiği gibi hizmet almasıdır. İşte bütün bunlara engel olan her türlü unsur ortadan kalktığına göre, terörsüz Türkiye hedefi artık herkesin kafasında, gönlünde bir umut olarak oluştuğuna göre, bundan sonrası artık bizim hizmet etmekle alakalı görevlerimizi yerine getirmemizdir. Bundan sonraki bütün hedefimiz ve gayretimiz oluşturmuş olduğumuz yol haritasını hızlıca hayata geçirmek" dedi.