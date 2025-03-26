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        Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa törenine katıldı (3)

        İFTARAKATILDIHakkari'nin Çukurca ilçesindeki programın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari merkeze geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:00 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:00
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        Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa törenine katıldı (3)
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        İFTARAKATILDI

        Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki programın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari merkeze geçti. Valiliği ziyaret eden Bakan Yumaklı'ya Vali Ali Çelik, Hakkari kilimi ve üzerinde valilik logosu bulunan plaket takdim etti. Yumaklı, valilik ziyaretinin ardından öğretmen evinde düzenlenen 'Hakkari geleneksel iftar' programına katıldı. Programa, Vali Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar ve partililer katıldı. Bakan Yumaklı, memleketin her bir karış toprağına hizmet etmek için geldiklerini belirterek, "Her vatandaşımızın bu memleketin her bir insanın hak ettiği şekliyle bütün hizmetlere kavuşması yolunda çok önemli ve ciddi bir irademiz var. Elbette bunun önünde olan birtakım sebepler vardı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 yıllık liderliğinde gösterdiği gibi, bundan sonra da hem demokrasimizi güçlendireceğiz hem de her alandaki yatırım ve hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Terörün geçtiğimiz süre içerisinde sosyal ve siyasi bütün dayanaklarını yitirdiğini artık hepimiz görüyoruz. Artık herkesin yeter dediği andan itibaren, terörsüz bir Türkiye'nin bütün unsurları artık gerçekleşmiş durumda. Bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasının devamı Hakkari'nin, bölgenin, Türkiye'nin bütün illerinin olması gerektiği gibi hizmet almasıdır. İşte bütün bunlara engel olan her türlü unsur ortadan kalktığına göre, terörsüz Türkiye hedefi artık herkesin kafasında, gönlünde bir umut olarak oluştuğuna göre, bundan sonrası artık bizim hizmet etmekle alakalı görevlerimizi yerine getirmemizdir. Bundan sonraki bütün hedefimiz ve gayretimiz oluşturmuş olduğumuz yol haritasını hızlıca hayata geçirmek" dedi.

        ‘BİR PARTİİNİN KENDİ İÇ İŞLERİNİ TÜRKİYE'YE MAL ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

        Türkiye'yi karıştırmak için fırsat kollayanların olacağını anlatan Bakan Yumaklı, "Ancak onun karşısında sadece bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz duracaktır. İnşallah da öyle olacaktır. Buna en içten duygularla inanıyorum. Bunu niye söyledim? Son 5 gündür Türkiye'de aslında bir partinin kendi iç işleriyle ilgili bir konuyu bütün Türkiye'ye mal etme çabalarını görüyoruz. Sokaklarda Kendi partilerinin konularını bütün Türkiye'ye bir fatura olarak yansıtmak isteyenleri görüyoruz" diye konuştu.

        'TÜRKİYE TARIMSAL HASILATTA AVRUPA BİRİNCİSİ'

        Türkiye'nin tarımsal hasılatta Avrupa birincisi olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Türkiye, dünyada da ilk 10 ülke arasındadır. Bu başarıda Türkiye'nin 86 milyon vatandaşının her birinin gayreti, emeği, alın teri vardır. Değerli kardeşlerim, son 22 yılda Hakkari'ye bugünün rakamlarıyla yaklaşık sadece bizim bakanlığımız için söylüyorum, 20 milyar liralık tarımsal yatırım ve destekleme yapıldı. Yine Hakkari'deki alanların ıslahı için halihazırda 8 proje yürütülüyor. Bu yıl için söyleyeyim. Sadece kırsal kalkınma projelerine ayırdığımız rakam 110 milyon lira" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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