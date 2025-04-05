Otomobilin yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpekle otomobilde yapılan aramada; aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü işlemleri sonrası tutuklandı.

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