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        Otomobilin yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        HAKKARİ'dedurdurulan otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:25
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        Otomobilin yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        HAKKARİ'dedurdurulan otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpekle otomobilde yapılan aramada; aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü işlemleri sonrası tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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