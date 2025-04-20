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        Hakkari'de yılan, bir başka yılanı yerken görüntülendi

        HAKKARİ'nin Ceylanlı Köyü yakınlarında bir yılan başka bir yılanı yerken doğasever Emin Noyan tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 22:54 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:56
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        Hakkari'de yılan, bir başka yılanı yerken görüntülendi
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        HAKKARİ'nin Ceylanlı Köyü yakınlarında bir yılan başka bir yılanı yerken doğasever Emin Noyan tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, bugün sabah saatlerinde Hakkari merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı Köyü yakınlarında yaşandı. 7 kişiden oluşan arkadaş grubuyla köyün yakınındaki dağlarına doğa yürüyüşüne çıkan Emin Noyan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın, bir metre uzunluğundaki yılanı yerken fark etti. Noyan, o anları cep telefonuyla kaydederken, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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