Hakkari'de yılan, bir başka yılanı yerken görüntülendi
HAKKARİ'nin Ceylanlı Köyü yakınlarında bir yılan başka bir yılanı yerken doğasever Emin Noyan tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.
HAKKARİ'nin Ceylanlı Köyü yakınlarında bir yılan başka bir yılanı yerken doğasever Emin Noyan tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.
Olay, bugün sabah saatlerinde Hakkari merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı Köyü yakınlarında yaşandı. 7 kişiden oluşan arkadaş grubuyla köyün yakınındaki dağlarına doğa yürüyüşüne çıkan Emin Noyan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın, bir metre uzunluğundaki yılanı yerken fark etti. Noyan, o anları cep telefonuyla kaydederken, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
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