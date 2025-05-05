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        Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

        HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları ve seralar uçtu, park halindeki bazı araçlar hasar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:50
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        Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü
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        HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları ve seralar uçtu, park halindeki bazı araçlar hasar gördü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası, Derecik ilçesinde fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu. Rüzgar, seraların zarar görmesine, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine ve iletkenlerin kopmasına da neden oldu. Devrilen direkler ve kopan iletkenler için çalışmalar sürdürülüyor. Derecik Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Fırtına nedeniyle park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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