Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Ahır çöktü; 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Köprücük köyünde çöken ahırda 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahır çöktü; 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Köprücük köyünde çöken ahırda 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Yüksekova ilçesi Köprücük köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Tekin Açıkel'e ait ahırın çatısı bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada 10 büyükbaş ile 50 tavuk enkaz altında kaldı. Gürültüyle uyanan hayvan sahipleri ve komşularının ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 8 büyükbaşı kurtardı. 2 inek ve 50 tavuk ise öldü.

        Köylülerden Abdülhaluk Çelik, "Çökme sesiyle uyandık. Hemen seferber olduk. Yoğun bir çalışma yaptık ancak 2 inek ile 50 tavuğu kurtaramadık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutu...
        Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutu...
        Hakkari'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Hakkari'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Yüksekova'da "mini kitap fuarı" açıldı
        Yüksekova'da "mini kitap fuarı" açıldı
        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutu...
        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutu...
        Üzüm bağlarında imece usulü budama
        Üzüm bağlarında imece usulü budama
        Yüksekova'da öğrenciler projelerini sergiledi
        Yüksekova'da öğrenciler projelerini sergiledi