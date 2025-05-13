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        Derede akıntıya kapılan İbrahim 4 gündür aranıyor (2)

        ARAMAÇALIŞMALARINDA KAYALIKLARA ÇARPAN DALGIÇ POLİS YARALANDIHakkari'nin Yüksekova ilçesinde girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u arama çalışmaları sırasında dalış yaparken kayalıklara çarpan Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polis Fatih T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 21:14 Güncelleme: 13.05.2025 - 21:20
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        Derede akıntıya kapılan İbrahim 4 gündür aranıyor (2)
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        ARAMAÇALIŞMALARINDA KAYALIKLARA ÇARPAN DALGIÇ POLİS YARALANDI

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u arama çalışmaları sırasında dalış yaparken kayalıklara çarpan Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polis Fatih T., yaralandı. Sudan çıkarılan Fatih T.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Omuzlarında kırıklar olduğu öğrenilen polis memuru, iş makinesi yardımıyla ambulansa götürüldü. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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