Derede akıntıya kapılan İbrahim 4 gündür aranıyor (2)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u arama çalışmaları sırasında dalış yaparken kayalıklara çarpan Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polis Fatih T., yaralandı. Sudan çıkarılan Fatih T.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Omuzlarında kırıklar olduğu öğrenilen polis memuru, iş makinesi yardımıyla ambulansa götürüldü. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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