Yüksekova'da şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyeleri düzenledikleri ‘Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova’ programıyla sürece destek verdi. Programda konuşan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, "Bugün burada terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu hayal en çok bizim hakkımız. Evlatlarını teröre vermiş annelerin gözyaşları dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen ‘Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova’ etkinliğinde bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, Terörsüz Türkiye sürecine destek verdi. Programda konuşan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, "Bugün burada bulunmak benim için hem büyük bir onur hem de çok derin bir sorumluluktur. Çünkü karşımda bu vatan uğruna en değerli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, babalarını toprağa veren kahraman ailelerimizin mensupları var. Sizler baş tacısınız. Evlatlarınızın, eşlerinizin fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyoruz" dedi.

Keskin, "Bugün burada terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu hayal en çok bizim hakkımız. Evlatlarını teröre vermiş annelerin gözyaşları dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz. Türkiye bugün büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerliyor. Ancak bu yol elbette kolay değil. İçimizde biriken acılar var, yitirdiğimiz canlar var. Bizler şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Terörsüz Türkiye' çağrısını sahiplenerek ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi süreçte üzerimize düşen sorumluluğu almaya her zaman olduğundan daha hazırız. Biz bu vatanı hep birlikte kurduk. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle bu ülke hepimizin. Bugün bazı dış güçler ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynuyor ama biz bu oyunları artık görüyoruz. Türk-Kürt kardeşliğini hiç kimse bozamaz. Çünkü biz aynı sofradan yedik, aynı cephede omuz omuza savaştık" dedi. 'BİR DAHA HİÇ BİR ANNENİN YÜREĞİ YANMASIN'