Türkiye-İran sınırında 3 kilometrelik TIR kuyruğu

TÜRKİYE'den İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde sistemsel bir sorun yaşandığı, yoğunluğun bu nedenden kaynaklandığı belirtildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'a geçmek isteyen TIR şoförleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. 3 gündür bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 3 kilometreye ulaştı. TIR şoförleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip, ihraç yüklerini teslim etmek için sıra beklerken, TIR şoförü Ali Ağapur (50), yoğunluğun İran gümrüğündeki sistemsel sorundan kaynaklandığını söyledi. Ağapur, "3 gündür sorunun giderilmesini bekliyoruz. Yolda perişan olduk. Bekleyen araç sayısı 600'ün üzerinde. Araç park sahası olmadığı için de yol kenarında uzun kuyruklar oluşturduk" dedi.