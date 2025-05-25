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        Adanalı çiftin 27 yıldır Yüksekova'ya 'arı' yolculuğu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine 27 yıldır bahar aylarında gelen Adanalı arıcı Emine ve Osman İbili çifti, üretimlerini her yıl artırarak 200 kovandan 850 kovana çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:30
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        Adanalı çiftin 27 yıldır Yüksekova'ya 'arı' yolculuğu
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine 27 yıldır bahar aylarında gelen Adanalı arıcı Emine ve Osman İbili çifti, üretimlerini her yıl artırarak 200 kovandan 850 kovana çıkardı. Yıllar önce bir geçim kaynağı olarak başladıkları arıcılığın zamanla hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Osman İbili, "Buranın hem doğası hem de insanları çok güzel. Burada aldığımız balın kalitesi çok iyi" dedi.

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan ve arıcılıkla uğraşan 5 çocuklu Emine ve Osman İbili çifti, 27 yıldır kovanlarını alarak her yıl bahar aylarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geliyor. Verimli yaylalarda arıcılık yapmak için ilçeye gelen çift, Yüksekova'nın yüksek rakımlı ve bitki çeşitliliği açısından zengin bölgelerinde arı kovanlarını kurdu. İlk başta sadece 200 kovanla işe başlayan çift, yıllar içinde üretimlerini artırarak kovan sayısını 850'ye çıkardı. Arıcılığın hayatlarının vazgeçilmez parçası olduğunu belirten Osman İbili, “Buranın doğasına, insanına, yaylalarına aşık olduk. Şimdi ise her yıl sabırsızlıkla baharı bekliyoruz, çünkü bu topraklarda üretmek bir tutku haline geldi” dedi.

        İbili, "Buranın hem insanları güzel hem de burada aldığımız balın kalitesi çok güzel. 27 yıldır her yaz döneminde biz Yüksekova’ya geliyoruz. Eşimle beraber daha önceden geldik kulübemizi kurup yerleştik. 2 bin 500 rakımdayız. Rakım ne kadar yüksek olursa bal o kadar kaliteli olur. Bitki çeşitliliğinden en zengin yerlerden birisi Yüksekova’dır” diye konuştu.

        ‘BU MESLEĞİ SEVİYORUM’

        Her bahar mevsiminde eşi ile Yüksekova’ya geldiğini belirten Emine İbili ise “22 yıllık evliyim. Evlendiğimden beri hep eşimle beraber buralara geliyorum. Hep arılarımızın peşinden geldik. Arıcılığı eşimden öğrendim bu mesleği seviyorum. Buranın insanları gerçekten çok iyiler. Hiçbir zaman yabancılık yaşamadık. Tek başıma bile artık arının bakımlarını yapabiliyorum. Zorlukları olsa bile eşimle bu zorluğun üstesinden geliyoruz. Eşime hem yeme- içmede hem de arıların bakımlarında yardımcı oluyorum. Bu işi de severek yapıyorum. Çok kovanla değil de daha az kovanla daha yüksek verim almayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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