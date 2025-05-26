Terörsüz Türkiye vizyonuyla Hakkari, turizmin yeni rotası oldu

TÜRKİYE'nin doğusunda uzun yıllar güvenlik sorunları nedeniyle kısıtlı kalan turizm potansiyeli, son dönemdeki huzur ortamıyla birlikte yeniden canlanıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler, başta Hakkari olmak üzere bölge illerinde turizm hareketliliğini artırıyor. Tura katılan motosiklet tutkunları, huzur ortamının keyifli bir seyahate zemin hazırladığını, yıllarca yurt dışında motosiklet turuna çıktıklarını ancak bu güzel coğrafyayı şimdi keşfetme şansları olduğunu söyledi.

Yıllarca adı terörle anılan Hakkari ve ilçelerinde artık festivaller ve etkinlikler düzenlenirken, bir taraftan da bölgeyi merak eden grupların uğrak mekanı haline geldi. Bu kapsamda İstanbul'dan yola çıkan 10 kişilik bir motosiklet grubu, Doğu Anadolu turunun rotasına Hakkari'yi de dahil etti. Doğal güzellikleri ve ev sahipliği yaptığı kültürel mirasla dikkat çeken şehir, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Genç nüfusu ve dağlarla çevrili coğrafyasıyla bilinen Hakkari, terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte, adeta ikinci baharını yaşıyor. Karla kaplı dağları, çiçeklerle süslü yaylaları ve misafirperver insanlarıyla Hakkari, artık turistlerin yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.