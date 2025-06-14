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        İran'a açılan sınır kapısında TIR kuyruğu

        İSRAİL'inİran'a saldırısının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:45
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        İran'a açılan sınır kapısında TIR kuyruğu
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        İSRAİL'inİran'a saldırısının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Şoförler, saldırı sonrası yavaşlayan işlemler nedeniyle gecikmelerin yaşandığı söyledi.

        İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası bölgede gerginlik sürerken, Türkiye'nin İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda yavaşlayan işlemler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Gümrük kapısında 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluşurken, şoförler yavaşlayan işlemler nedeniyle gecikmelerin yaşandığı söyledi. TIR şoförü Habip Batfer, "Dünden beri ülkemizde internet olmadığı için ailelerimize ulaşamıyoruz. Merak içerisindeyiz" dedi.

        'ÜLKEMİZE DÖNMEYİ BEKLİYORUZ'

        3 gündür sınır kapısında beklediğini ifade eden Mehmet Ali Ruhani ise "Ülkemize yapılan saldırı sonrası gümrük kapısında işlemler yavaş işliyor. Bu yüzden bizde kuyruğun bitmesini ve ülkemize dönmeyi bekliyoruz. Gelişmeleri ise internetten, Türk medyasına bakarak öğreniyoruz" diye konuştu. Türk vatandaşı Saide Genç de "2 gün önce bir akrabamızın hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a gittik. OrAdayken saldırı yaşandı. Bizler de sabahın erken saatlerinden gümrük kapısına gelerek ülkemize döndük" dedi. Diğer yandan sadece İran'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye, Türkiye'deki İran vatandaşlarının da ülkelerine dönmelerine izin veriliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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