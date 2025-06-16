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        Bursa'da Atış Yapı konkordato ilan etti

        BURSA'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Atış Yapı yaşadığı ekonomik ve finansal dalgalanmalar nedeniyle konkordato kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:22 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:25
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        Bursa'da Atış Yapı konkordato ilan etti
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        BURSA'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Atış Yapı yaşadığı ekonomik ve finansal dalgalanmalar nedeniyle konkordato kararı aldı. Bu karar, şirketin yaptığı basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.

        Bursa'da, konut ve AVM projeleriyle inşaat sektöründe faaliyet gösteren Atış Yapı son dönemde yaşadığı ekonomik ve finansal dalgalanmalar nedeniyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce konkordato kararı aldırdı. Atış Yapı alınan konkordato kararını yazılı basın açıklamasıyla duyurdu. Şirketleri hakkında son günlerde kamuoyunda oluşan algı ve itibarsızlaştırma söylemleri üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını söyleyen Atış Yapı, kamuoyuna yaptığı açıklamada, inşaat sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli lider markalarından biri olarak 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bugüne kadar doğrudan ve dolaylı olarak 10 binlerce kişiye istihdam sağlayıp, geliştirdikleri projelerle hem şehir hem de ülke ekonomisine değer kattıklarını ifade eden Atış Yapı yaptıkları basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Milyarlarca liralık yatırımı hayata geçiren şirketimiz, tüm bankacılık işlemlerini bugüne kadar zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmiş; tüm tedarikçilerinin, personel ve müşterilerinin taleplerini eksiksiz karşılamıştır. Bu süreçte 3 binden fazla firmaya iş imkânı sunmuştur. Finansal geçmişimizdeki istikrar, disiplinli yönetim anlayışımızla birleşerek Atış Yapı'yı gayrimenkul ve yatırım dünyasında güvenle anılan bir marka haline getirmiştir.

        Yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışı faaliyetlerimizle de Türkiye'ye değer katmayı sürdürüyoruz. 30'dan fazla ülkeden yatırımcıyı ülkemize kazandırarak, bugün 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönetmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olarak, geliştirdiğimiz yenilikçi finansal modellerle ekonomiye sürdürülebilir katkı sunmaya devam ediyoruz.

        Son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve finansal süreçlerden kaynaklanan olumsuzluklar, tüm alanlarda olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de dalgalanmalara sebep olmuştur. Atış Şirketler Grubu'nun inşaat alanındaki markası Atış Yapı olarak, kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz ilkelerimiz doğrultusunda; yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımıza daha güvenle hizmet verebilmek adına, konkordato sürecine girmiş bulunmaktayız.

        Bu süreç; üretim faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak, tüm ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak daha sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmak ve siz değerli müşterilerimizle, yatırımcı ve paydaşlarımızla olan stratejik iş birliklerimizi sürdürülebilir kılmak amacıyla başlatılmıştır.

        Şirketimiz, mali ve operasyonel açıdan yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içinde başarıyla tamamlayarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu süreçte; Tüm tedarikçi, müşteri ve yatırımcı, ilişkilerimizin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sürdürüleceğini, yasal çerçevede yükümlülüklerimizin yeniden yapılandırılacağını, süreç boyunca düzenli ve açık iletişim kurulacağını hiç bir hak sahibinin mağduriyet yaşamayacağını önemle bildiririz.

        Bu süreçte; yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güvenin ne denli kıymetli olduğunu biliyor, bu güveni her zaman temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Tedarikçilerimizden ve tüm paydaşlarımızdan bu süreçte bizlere olan inancını ve desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz.

        Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sağlam projeleri, şeffaf iş modeli ve güçlü duruşuyla şehrimize ve Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürecek ve yoluna emin adımlarla devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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