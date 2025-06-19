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        Özel gereksinimli Umut'un askerlik hayali gerçek oldu

        HAKKARİ'de asker üniforması giymek isteyen özel gereksinimli Umut Karaman, bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:00
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        Özel gereksinimli Umut'un askerlik hayali gerçek oldu
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        HAKKARİ'de asker üniforması giymek isteyen özel gereksinimli Umut Karaman, bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

        Hakkari'de yaşayan özel gereksinimli Umut Karaman, bir günlüğüne asker üniforması giyerek temsili askerlik yapmak istedi. Karaman'ın bu isteği ailesi tarafından Jandarma Komutanlığı yetkililerine bildirildi. Bunun üzerine jandarma görevlileri, Karaman'ı evinden alarak Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Saç ve sakal tıraşı yapılıp asker üniforması giydirilen Karaman, temsili yemin töreniyle bir günlük askerlik yapmanın gururunu yaşadı. Jandarma Komutanlığı binasındaki birimlerde gezdirilen Umut Karaman, böylece asker üniforması giyme hayali gerçek oldu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Umut kardeşimiz bir günlüğüne jandarma oldu belki ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanını gönülden kutluyor, kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz" denildi.

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