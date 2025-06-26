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        Şili'den bisikletle yola çıkıp köpeğiyle 80 ülke gezdi

        ŞİLİLİ gezgin Diego Sebastian Haro Lopez (31), 2021 yılında bisikletle çıktığı dünya turu kapsamında en son İran'a gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:30
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        Şili'den bisikletle yola çıkıp köpeğiyle 80 ülke gezdi
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        ŞİLİLİ gezgin Diego Sebastian Haro Lopez (31), 2021 yılında bisikletle çıktığı dünya turu kapsamında en son İran'a gitti. Köpeği Mirlo ile 80 ülke gezen Lopez, İran'da güvenlik endişesi yaşayınca Türkiye'ye geçti. Lopez, "Köpeğimle beraber Türkiye'ye geldim. Çok güvenli bir ülke ve burada olmaktan mutluyum" dedi.

        Gezgin Diego Sebastian Haro Lopez, 2021 yılında Güney Amerika kıtasında bulunan Şili'den bisikletle yola çıkarak dünya turuna başladı. Bugüne kadar köpeği Mirlo ile 80 ülkeyi gezen Lopez, bir ay önce İran'a gitti. Lopez, başkent Tahran'a gitmek isterken kendisini İsrail ile İran arasında başlayan çatışmanın ortasında buldu. Bunun üzerine Esendere Gümrük Kapısı'ndan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Lopez, büyük korku yaşadığını anlattı. Geceyi köpeği ile birlikte ilçenin Kışla Mahallesi'nde bulunan İskender Kahraman'ın bahçesine kurduğu çadırda geçiren Lopez, ev sahibinin tüm ısrarlarına rağmen evde kalmayı kabul etmedi.

        'ONSUZ GEZMEK İSTEMİYORUM'

        Köpeğiyle birlikte 4 yıldır dünyayı dolaştıklarını belirten Lopez, "En son bundan bir ay önce İran'a gittim. Buradan Tahran'a gidecektim ancak İsrail'in İran'a saldırdığını öğrendim. Bana 'buradan gitmelisin' dediler. Ben de Tahran'a gitmekten vazgeçtim. Urmiye üzerinden, Esendere Gümrük Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldim. Şimdi çok rahatladım, korkularımı kırdım. İran'da çok sıkı bir güvenlik var, kontrol var. Her noktada beni aradılar, ajan olup olmadığımı sorguladılar. Köpeğimle beraber Türkiye'ye geldim. Çok güvenli bir ülke ve burada olmaktan mutluyum. 3 gün burada kaldıktan sonra Mersin oradan da İstanbul'a gideceğim. Köpeğim ile birlikte ülke ülke geziyoruz. Tabii köpekle gezmek ister istemez zor oluyor. Ama benim yol arkadaşım. O yüzden gittiğim her ülkede köpeğim Mirlo ile geziyorum. Onsuz gezmek istemiyorum" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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