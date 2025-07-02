Berivanların yaylaya atlı yolculuğu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Yaylacık mezrasında yaşayan kadınlar, yaz aylarında at sırtında 7 kilometrelik yolculuk yaparak Şilok Yaylası’na ulaşıyor. ‘Berivan’ olarak adlandırılan kadınlar, burada sağdıkları koyun ve keçi sütlerinden geleneksel ürünler hazırlayarak geçimlerini sağlıyor. Kadınlardan Mahsima Aytuğ, "10 tane koyunum var ve tek geçim kaynağım bu koyunlar. Köyde diğer kadınlara da yardım ediyorum. Yaylada işlerimiz bittikten sonra bidonlarımızı atlara yükleyip binip köye gidiyoruz. Patika yol olduğu için tek sıra halinde gidiyoruz” dedi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yaylacık mezrasında yaşayan kadınlar, her sabah erken saatlerde atlarını hazırlayarak yola koyuluyor. Sarp ve kayalık patikalardan atlarıyla geçen kadınlar, yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından Şilok Yaylası’na ulaşıyor. Yaylada gün boyu süt sağımı yapan kadınlar, elde ettikleri sütleri bidonlara doldurup yeniden atlara yükleyerek köylerine dönüyor. Sağdıkları sütleri yoğurt, otlu peynir ve tereyağına dönüştüren kadınlar, bu ürünleri satarak hem geçimlerini sağlıyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor.