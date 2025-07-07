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        Şehit 6 asker için Hakkari'de tören

        PENÇE-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 6 asker, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:45 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:45
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        Şehit 6 asker için Hakkari'de tören
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        PENÇE-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 6 asker, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı.

        Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından şehit İstihbarat Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Gültekin, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir, Ahmet Kuşak için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

        Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahattin Eyyubi Havalimanı’na getirildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

        Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. Duaların okunması sonrası şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa konularak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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