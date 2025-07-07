Şehit 6 asker için Hakkari'de tören

Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. Duaların okunması sonrası şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa konularak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.

PENÇE-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 6 asker, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı.

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