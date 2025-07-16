18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

HAKKARİ’de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Z, jandarma operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat birimleri, uzun süredir aranan E.Z.’nin bir kafede olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan E.Z.’nin ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Şantaj’ gibi suçlardan 78 ayrı suç dosyasının bulunduğu, 28 farklı suçtan yargılandığı, bu suçlar neticesinde ise 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Z., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.