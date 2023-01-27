Hakkari'de bir grup kadın "kar festivali" için Ağrı'ya gitti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de aralarında dağcıların da bulunduğu bir grup kadın, "kar festivali"ne katılmak için Ağrı'ya gitti.
Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneğince yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden kadınların 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festivale katılmaları için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Hakkari'den de bir grup kadın, dağcı Gülizar Harmancı'nın koordinesinde Ağrı'ya gitti.
Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul'un girişimi ile "kadına şiddete hayır" sloganıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok zirve tırmanışı ve kültürel etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Harmancı, bu çerçevede ülke genelinde kadınların festivale katılmalarının sağlandığını aktardı.