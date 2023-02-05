Hakkarigücü Kadın Futbol takımı evinde mağlup oldu

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HAKKARİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü, konuk ettiği ALG Spor Kadın Futbol Takımı'na 3-0 yenildi.

Hakkari ekibi, ligin 15. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda ALG Spor'u ağırladı.



Soğuk hava ve kar yağışına rağmen taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmayı ALG Spor ekibi 3-0 kazandı.

Karşılaşmayı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar da izledi.







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