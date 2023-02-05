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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkarigücü Kadın Futbol takımı evinde mağlup oldu

AA

Hakkarigücü Kadın Futbol takımı evinde mağlup oldu

HAKKARİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü, konuk ettiği ALG Spor Kadın Futbol Takımı'na 3-0 yenildi.

Hakkari ekibi, ligin 15. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda ALG Spor'u ağırladı.

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmayı ALG Spor ekibi 3-0 kazandı.

Karşılaşmayı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar da izledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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