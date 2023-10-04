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        Van ve Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı

        Van ve Hakkari'de kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:48
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        Van ve Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
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        Van ve Hakkari'de kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

        Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oldu.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladı.

        Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

        Hakkari'de de kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Yağış nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.

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