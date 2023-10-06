Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 6 kişi kurayla belirlendi
Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 6 kişi kurayla belirlendi.
Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 6 kişi kurayla belirlendi.
İŞKUR aracılığıyla istihdam edilecek adaylar için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda kura çekimi yapıldı.
Programda yer almak için başvuranlar arasında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 6 adayın isimleri belirlendi.
İsimleri çıkanlar arasında istenen şartları yerine getirenler, kısa süre içinde işe başlayacak.
Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya, Noter Vekili Serdar Kundakçı ve yetkililer katıldı.