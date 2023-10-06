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        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 6 kişi kurayla belirlendi

        Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 6 kişi kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:13
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        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 6 kişi kurayla belirlendi
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        Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 6 kişi kurayla belirlendi.

        İŞKUR aracılığıyla istihdam edilecek adaylar için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda kura çekimi yapıldı.

        Programda yer almak için başvuranlar arasında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 6 adayın isimleri belirlendi.

        İsimleri çıkanlar arasında istenen şartları yerine getirenler, kısa süre içinde işe başlayacak.

        Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya, Noter Vekili Serdar Kundakçı ve yetkililer katıldı.

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