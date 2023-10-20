Hakkari'de Kod Haftası etkinliği düzenlendi

Hakkari'deki Berfin Anaokulunca Kod Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukların erken yaşlarda kodlama becerisinin desteklenmesi için yapılan etkinlikte okulun öğretmen ve öğrencileri Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü temalı çalışmalar yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sabah Saklı, etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılının büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olan özel bir yıl olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin kent genelindeki okullarda gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Berfin Anaokulu'ndaki miniklerimiz, yaptıkları güzel çalışmalarla Cumhuriyet'imizin 100. yılında 'biz de geleceğimizin 100. yılını kodluyoruz' dediler. 50'den fazla ülkede aktif olarak devam eden Kod Haftası'nın amacının kodlama ve programlamaya dair farkındalığın artırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. Minik öğrencilerimiz başta olmak üzere emeği geçen öğretmen ve personele teşekkür ediyorum."