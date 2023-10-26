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        Hakkari'de "Öğretmen Buluşmaları" programı düzenlendi

        Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Öğretmen Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:36 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:36
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        Hakkari'de "Öğretmen Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Öğretmen Buluşmaları" programı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda kente atanan aday öğretmenlerin onuruna yemek verildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin kentteki çocuklara pozitif bilim ışığında azim ve kararlılık iradesiyle birer liman olacaklarını söyledi.

        Çelik, "Öncelik eğitimde olmak üzere ilimizin güzel bir seviyeye ulaşmasında çok değerli emeklerinizin olacağına yürekten inanıyorum. Bu ulvi görevinizi yerine getirirken her türlü talebinizde, bizler de yanınızda olacağız. İlimizde, iyiliği büyütelim ve iyilik biriktirelim. Rabbim, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Sizlere, başarılar diliyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da öğretmenlerin eğitimin asli unsurunu oluşturduğunu, öğretmenliğin gelir elde etmenin çok ötesinde bir meslek olduğunu ifade ederek, meslek hayatına yeni başlayan eğitimcilere başarı diledi.

        Programa, vali yardımcıları, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

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