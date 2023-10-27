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        Şemdinli'de Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:38 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:38
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        Şemdinli'de Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen gruptakiler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Şemdinli Kaymakam Ali Ekber Ateş, güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Ekip araçlarından sirenlerin çaldığı ve vatandaşların şehir turu attığı yürüyüşe, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yücel Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Kent merkezinde de Hakkari Valiliği koordinesinde Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Aile Deste Merkezi bünyesindeki kursiyerlerin hazırladıkları ürünlerin bulunduğu stantlar ve fotoğraf sergisi açıldı, kıl çadır kuruldu.

        Masa tenisi ve voleybol alanı oluşturulan etkinlikte, çocuklar şişme oyun parklarında oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliğinin yapıldığı programda, gençler de sportif faaliyetlerle eğlendi.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, etkinlikte çocuklarla ilgilendi, alandakilerle sohbet etti.

        AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu, sporcu ve vatandaşların katıldığı etkinliğin yarın da devam edeceği belirtildi.

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