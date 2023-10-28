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        MSB ekipleri Hakkari'deki okulların bakım ve onarım yaparak eksiklerini gideriyor

        SAYİM HARMANCI - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden gelen teknik personelden oluşan 11 kişilik ekip, Hakkari'deki okullarda bakım, onarım ve tadilat çalışması yaparak eğitim kurumlarının eksiklerini gideriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:53
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        MSB ekipleri Hakkari'deki okulların bakım ve onarım yaparak eksiklerini gideriyor
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        SAYİM HARMANCI - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden gelen teknik personelden oluşan 11 kişilik ekip, Hakkari'deki okullarda bakım, onarım ve tadilat çalışması yaparak eğitim kurumlarının eksiklerini gideriyor.

        Kente 10 gün önce gelen ekip, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in koordinasyonunda okullardaki eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattı.

        Kent merkezindeki okullarda incelemelerde bulunarak bakım ihtiyacı duyulan eğitim kurumunda elektrik ve su tesisatını yenileyen, hasarlı yerleri onaran görevliler, kapı ve pencerelerde kırık ve bozuk olan parçaları yenisiyle değiştiriyor.

        Binalardaki elektrik sistemlerinin de bakımını yapan ekip, kentte bakım ihtiyacı duyulan tüm okul binalarında çalışma yapmayı hedefliyor.

        Okullardaki eksikleri hızlıca gidermek için 7 gün mesai yapan ekip, kış hazırlığı yapan İl Özel İdaresine ait arızalı iş makinelerini de tamir ederek çalışır hale getirdi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, ekipte tesisat, marangoz, motor, elektrik ve elektronik gibi birçok alanda yetkin kişilerin bulunduğunu söyledi.

        Hakkari'nin koordinatör bakanı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kentin sorunlarıyla yakından ilgilenerek kendilerine büyük destek sağladığını belirten Çelik, "Bu kapsamda Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden gelen ekip, sahada uygulama yapan teknik personel. Okulların eğitim öğretime başlamasıyla oralarda küçük çaplı onarımların tedarik edilmesi, bunların ihale süreçlerinin yapılması zaman alacağı için hızlı şekilde pratik çözümler sağlamak amacıyla böyle bir onarım ekibi oluşturuldu. Onarım ekibi Cumhuriyet Lisesinden başlayarak sahada bütün okulları hızlı şekilde tarıyorlar." diye konuştu.

        İl Özel İdaresindeki teknik personelin de ekibe eşlik ettiğini ifade eden Çelik, ihtiyaç duyulan malzemenin hızlıca satın alınarak onarım sürecine başlandığını, bugüne kadar 5 okulda tadilat işleminin yürütüldüğünü aktardı.

        Ekibin, ihtiyaç olduğu sürece kentte kalacağını bildiren Çelik, şöyle devam etti:

        "Kamu hizmet alanlarında, özellikle okullarımızda yaşanan ufak tefek sorunlara hızlı şekilde müdahale ederek çocuklarımızın daha sağlıklı, daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesine katkı sağlayacaklar. Biz de hem malzeme hem de diğer alanlarda iş gücü desteği vererek bu sürecin hızlı şekilde yürümesi için iş birliği içinde çaba sarf ediyoruz. Hemen hemen bütün okullar taranacak. Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Bakan Yardımcımız Alparslan Kavaklıoğlu'na ilimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Her konuda, her alanda yanımızdalar. Desteklerini sürekli hissediyoruz."

        Ustalık gerektiren küçük işlerin onarım sürecinin, usta bulmanın, ihale ve temin süreçlerinin zaman alan mevzular olduğuna dikkati çeken Çelik, "Bu şekilde bir ekibimiz oldu. Bizim adımıza da mutluluk verici. Sahada eksik olan yerlere hemen müdahale edip sorunların giderilmesine yardımcı oluyorlar." dedi.

        Bu toprakları vatan yapan, Türk bayrağının dalgalanması için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

        "İkinci yüzyıla girerken bedelini canları ve kanlarıyla ödedikleri bu toprakların vatan olması hususundaki iradeyi eğitimde, bilimde, hizmette gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi yetiştirerek, dünyanın en rekabetçi, en müreffeh ülkesi olmak için bizlere yüklediği sorumluluğun bilincinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu bilinçle, devletin dününü, bugününü anlayıp yarını planlayacak bir akıl ve gayretle günü 25 saat, haftayı 8 gün olacak şekilde değerlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm Hakkarili hemşerilerimizin, ülkemizin, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

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