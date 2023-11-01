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        Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:44
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        Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-26 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, dragunov keskin nişancı tüfeği, 10 piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör, 286 makineli tüfek fişeği, 114 doçka uçaksavar, 10 RPG-7 roket sevk fişeği, 5 fünye ve çeşitli ebatlarda 2 bin 578 mühimmat ele geçirildi.

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