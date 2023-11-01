Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-26 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, dragunov keskin nişancı tüfeği, 10 piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör, 286 makineli tüfek fişeği, 114 doçka uçaksavar, 10 RPG-7 roket sevk fişeği, 5 fünye ve çeşitli ebatlarda 2 bin 578 mühimmat ele geçirildi.